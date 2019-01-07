2019-01-07T11:26:33+03:00
Происшествия

На трассе в Самарской области фура протаранила трактор и врезалась в дорожное ограждение

Оба водителя получили травмы
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Трактор сильно смяло после столкновенияТрактор сильно смяло после столкновенияФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вчера днем, 6 января, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись грузовик «Вольво FH12» в составе полуприцепа Шмитц и трактор Беларус 81.1. ДТП произошло примерно в 12-10 на трассе М-5 «Урал»

— Водитель большегруза двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. По предварительной версии, на 988 километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении трактором, за рулем которого находился 49-летний водитель, — сообщает ГУ МВД России по региону.

Трактор от удара съехал в кювет. Грузовик же врезался в транспортное ограждение на разделительной полосе трассы.

Водитель «Вольво» получил травмы головы, ему назначено амбулаторное лечение. Мужчина, управлявший трактором, доставлен скорой помощью в больницу. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24