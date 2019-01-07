На трассе в Самарской области фура протаранила трактор и врезалась в дорожное ограждение

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:26:33+03:00

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Вчера днем, 6 января, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись грузовик «Вольво FH12» в составе полуприцепа Шмитц и трактор Беларус 81.1. ДТП произошло примерно в 12-10 на трассе М-5 «Урал»

— Водитель большегруза двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. По предварительной версии, на 988 километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении трактором, за рулем которого находился 49-летний водитель, — сообщает ГУ МВД России по региону.

Трактор от удара съехал в кювет. Грузовик же врезался в транспортное ограждение на разделительной полосе трассы.

Водитель «Вольво» получил травмы головы, ему назначено амбулаторное лечение. Мужчина, управлявший трактором, доставлен скорой помощью в больницу. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.