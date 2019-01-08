2019-01-08T09:56:54+03:00
Спорт

Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков финишировал 94-ым на первом этапе «Дакара»

Первым к финишу пришел испанец Хоан Барреда Борт
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: facebook.com/TroykaTeamФото: facebook.com/TroykaTeam
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Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков финишировал 94-ым на первом этапе ралли-рейда «Дакар-2019», который завершился неподалеку от города Писко в Перу. В зачете мотоциклов первым к финишу пришел испанец Хоан Барреда Борт, Агошков отстал от него на 34 минуты. Вторым финишировал Пабло Кинтанилья из Чили, третьим – Рикки Брабек из США.

Второй этап «Дакара» начнется в городе Писко, гонщики проедут 342 километра. Завершится он в городе Сан-Хуан-де-Маркона.

Напомним, для Дмитрия Агошкова этот «Дакар» первый в карьере. Гонщик выступает в зачете «Original Motul».

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