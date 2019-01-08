Самаре назначили нового командующего 2-ой гвардейской армией
Войсковое объединение возглавит боевой генерал
Фото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Второй гвардейской общевойсковой армии, которая дислоцируется в Самаре, назначили нового командующего. Им стал генерал-майор Андрей Колотовкин. Во вторник, 8 января, его представили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации главы региона.
Андрей Колотовкин уроженец Майкопа. Он служил в Крыму и Волгоградской области. Генерал-майор принимал участие в боевых действиях, контртерроричстических операциях, награжден медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги».