2019-01-08T16:51:19+03:00
Общество

Модель из Тольятти претендует на титул «Краса Вселенной Россия 2019»

18-летняя Елизавета прошла в четвертьфинал всероссийского конкурса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинка владеет студией ногтевого сервиса и является профессиональной моделью / Фото: www.beautyofuniverse.ruТольяттинка владеет студией ногтевого сервиса и является профессиональной моделью / Фото: www.beautyofuniverse.ru
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Жительница Тольятти Елизавета Полежаева стала участницей четвертьфинала всероссийского конкурса красоты и творчества «Краса Вселенной Россия 2019».

Девушке 18 лет. Она — профессиональная модель и владелица студии ногтевого сервиса. Кроме того, несмотря на свой юный возраст, она уже успела поучаствовать в различных модных показах российских и зарубежных дизайнеров.

Итоги всероссийского конкурса «Краса Вселенной Россия 2019» подведут весной в Москве. Победительница этого этапа будет представлять Россию на финале третьего международного конкурса «Краса Вселенной 2019». Он пройдет в сентябре-октябре 2019 года в одном из концертных залов Москвы. Отметим, что регистрация на конкурс все еще продолжается.

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