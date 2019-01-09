В центре Самары молодая автоледи на Ford сбила женщину-пешехода

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:25:39+03:00

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Во вторник, 8 января, примерно в 15:20 в Самарском районе областной столицы произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там на улице Князя Григория Засекина молодая автоледи на иномарке сбила женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 21-летняя девушка, которая получила права чуть более года назад, двигалась на автомобиле Ford Focus по улице Водников со стороны улицы Кутякова в направлении улицы Князя Григория Засекина. В районе дома № 6 по улице Князя Григория Засекина девушка не пропустила 52-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила ее.

В результате случившегося пешеход получила различные травмы. Ее увезли в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.