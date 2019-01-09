2019-01-09T10:49:13+03:00
Общество

Самарцы создали петицию против застройки парка 60-летия Советской власти

Горожане хотят, чтобы эта территория осталась в своем первозданном виде
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Защита лесопарка СамарыФото: Защита лесопарка СамарыФото: vk.com
Изменить размер текста:

Жители Самары создали петицию против застройки территории лесопарка имени 60-летия Советской власти. Напомним, около года назад появились планы разместить там развлекательный парк «Фестиваль» и жилой микрорайон. Самарцы считают, что подобные изменения негативно скажутся на парке, и требуют отменить разрешение городской мэрии на подготовку документации по планировке этой территории, которое она выдала компании «Стройресурс».

- Парк относится к охраняемой зоне, где растут многолетние растения. Также там любят гулять местные жители: молодежь, пенсионеры, а из близлежащих школ и спортивных секций приходят заниматься физкультурой дети и студенты. Реализация нашей инициативы поможет оставить парк в том виде, в котором он есть сейчас, чтобы людям было где гулять, а детям - где заниматься спортом, - говорят местные жители.

Для того, чтобы данную инициативу рассмотрели на муниципальном уровне, петицию должны поддержать 58550 человек. Голосование продлится до 29 декабря 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура нашла многочисленные нарушение в самарском управлении госохраны памятников культуры
Гостевой сектор на «Самара Арене» оградят прочными стеклами
В Самаре полицейские поймали парня с амфетамином в пакетах
Поссорилась с мамой и ушла: в Тольятти разыскали пропавшую 16-летнюю девушку
В Тольятти пьяная автоледи устроила гонки с сотрудниками ДПС
Андрей Тихонов и Андрей Каряка могут возглавить минское «Динамо»
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков финишировал 100-ым на втором этапе «Дакара-2019»
Самарская область получит 594 млн рублей на лекарства льготникам
До «Самара Арены» запустят льготные трамваи № 6 и 17
В Новокуйбышевске водитель Ford протаранил бок Nissan: один человек попал в больницу
В центре Самары молодая автоледи на Ford сбила женщину-пешехода
Разница всего в одно очко: БК «Самара» в Ярославле уступил «Буревестнику»
Волейбольная «Нова» обыграла новосибирский «Локомотив»
В Самаре прошла главная рождественская «Историческая елка»
Джано Ананидзе присоединится к «Крыльям Советов» уже через неделю
В Самаре хоккейный турнир на площади Куйбышева перенесли из-за мороза
В Самаре убрали шлагбаумы с улицы Дальней
Модель из Тольятти претендует на титул «Краса Вселенной Россия 2019»
В Самаре откроют мемориальную доску в честь создателя фонтана 30-летия Победы
Дарья Касаткина проиграла Александре Саснович и не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее