Самарцы создали петицию против застройки парка 60-летия Советской власти

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:49:13+03:00

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Жители Самары создали петицию против застройки территории лесопарка имени 60-летия Советской власти. Напомним, около года назад появились планы разместить там развлекательный парк «Фестиваль» и жилой микрорайон. Самарцы считают, что подобные изменения негативно скажутся на парке, и требуют отменить разрешение городской мэрии на подготовку документации по планировке этой территории, которое она выдала компании «Стройресурс».

- Парк относится к охраняемой зоне, где растут многолетние растения. Также там любят гулять местные жители: молодежь, пенсионеры, а из близлежащих школ и спортивных секций приходят заниматься физкультурой дети и студенты. Реализация нашей инициативы поможет оставить парк в том виде, в котором он есть сейчас, чтобы людям было где гулять, а детям - где заниматься спортом, - говорят местные жители.

Для того, чтобы данную инициативу рассмотрели на муниципальном уровне, петицию должны поддержать 58550 человек. Голосование продлится до 29 декабря 2019 года.