Прокуратура нашла многочисленные нарушение в самарском управлении госохраны памятников культуры

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:37:30+03:00

Главу управления могут привлечь к ответственности за нарушения в области охраны объектов культуры Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Как оказалось, сотни объектов культурного наследия до сих пор не имеют надлежащей охраны

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В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области нашли многочисленные нарушения законодательства об объектах культурного наследия. Их выявили сотрудники региональной прокуратуры в ходе проверки.

По данным надзорного ведомства, из 778 памятников истории и культуры, включенных в реестр, охранные обязательства исполняются только в отношении 130 объектов. Помимо этого, управление госохраны объектов культурного наследия до сих пор не решило вопрос о включении или об отказе во включении в реестр дома крестьянки Е.Н. Гавриловой, усадьбы Е.И. Сидоровой, дома Тонитровой Т.Ф., усадьбы купчихи Ивановой А.С, дома Ф.С. Пугина. Кроме того, еще не разработаны и не утверждены зоны охраны в отношении дома на улице Никитинской, 14; дома А.А. Ананьева, где находилось представительство компании «Зингер» в Самаре, дома на улице Арцыбушевской, 34а) и других.

Также прокуратура выяснила, что ведомство не составляло план проверок собственников объектов культурного наследия и зачастую не проводило их. Еще сотрудники управления не сформировали перечень памятников истории и культуры, которые не подлежат отчуждению. Кроме того, прокуроры вскрыли случаи, когда управление ничего не делало для привлечения к ответственности выявленных нарушителей, ограничиваясь только предписаниями.

- Ведомство нарушает порядок рассмотрения обращений граждан, законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и трудовое законодательство, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление в адрес врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Отметим, что в конце прошлого года чиновника привлекли к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.