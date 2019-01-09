2019-01-09T14:33:08+03:00
Общество

В Счетной палате Самарской области хотят сменить руководителя

Глава региона уже подыскал кандидатуру на пост главы ведомства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас Счетную палату региона возглавляет Антонина ЗубковаСейчас Счетную палату региона возглавляет Антонина ЗубковаФото: Яндекс.Карты
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес в губернскую думу представление на нового руководителя Счетной палаты региона. На этот пост вместо Антонины Зубковой предлагается назначить Елену Дуброву. Об этом сообщил на своей странице в Твиттере депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.

Об Елене Дубровой известно, что она родилась в 1971 году и что она окончила Самарскую государственную экономическую академию. Она работает в органах государственной и муниципальной власти с 2006 года. Как отмечает Дмитрий Азаров в своем обращении в губдуму, Елена Дуброва зарекомендовала себя как ответственный управленец, который способен принимать решения в кризисных ситуациях. По его мнению, она обладает необходимыми навыками и опытом для работы в Счетной палате.

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