2019-01-09T21:12:33+03:00
Общество

ФАС неправ? Дмитрий Азаров поручил ведомству проверить рост цен на бензин

Автомобилисты увидели увеличение цен на 1,5-1,8%, в УФАС этого не заметили
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Дмитрий Азаров поручил контролировать цены на бензинДмитрий Азаров поручил контролировать цены на бензин
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю управления федеральной антимонопольной службы Леониду Паку более жестко мониторить цены на топливо в регионе. Дело в том, что автомобилисты с первых чисел января сообщали о том, что цены на заправках выросли на 1,5 - 1,8%. В то же время УФАС Самарской области сообщило, что цены на новогодних каникулах были стабильны.

- Необходимо в ближайшие два дня проверить соблюдение всеми автозаправочными станциями соглашений о стабилизации цен на бензин, - уточнил Дмитрий Азаров.

Напомним, что такие соглашения были достигнуты с федеральным правительством месяц назад. О результатах проверки управление должно сообщить губернатору. Если договоренности не соблюдаются, будут приняты необходимые меры. Доложить о результатах проверки губернатор попросил до конца недели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итоги дня в ВХЛ: тольяттинцы проиграли, а Самара - на высоте
Меньше обязательных предметов: Самарская область может перейти на новый стандарт образования раньше всей страны
"Отмерзли руки, в школу не пошел": подросток попросил губернатора вернуть маршруты №210 и 221
Самаре нужны новые троллейбусы и трамваи на 11,5 млрд рублей
Пьяная дама за рулем устроили гонки с полицией в Тольятти
Выиграйте цифровой тонометр за фотографию своего здорового образа жизни
В Самарской области задержали наркокурьера с 25 кг героина
«Крылья Советов» сыграют на сборах в ОАЭ с «Жилиной» и «Ригой»
Следить за оборотом алкоголя в Самарской области будет минпромторг
В Самаре открыли мемориальную доску в честь известного архитектора Вагана Каркарьяна
В Самаре из ОДО уберут коммерческих арендаторов
В Самарской области уже 70% классов учатся по «пятидневке»
По маршруту Самара — Водинская запустили дополнительные электрички
Умер ветеран, который игрой на гармошке в Самаре заработал на памятник герою войны
Самарец после ссоры с женой ограбил магазин и уехал с деньгами на такси
В Счетной палате Самарской области хотят сменить руководителя
В Самарской области пассажирский поезд 2 часа стоял из-за обрыва проводов
В Самаре первым ребенком, рожденным в 2019 году, стал мальчик-богатырь
Из Самарской области в 2018 году выдворили почти тысячу иностранцев
Депутат Михаил Матвеев будет преподавать историю в Самарском университете
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в самарском управлении госохраны памятников культуры