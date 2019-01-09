ФАС неправ? Дмитрий Азаров поручил ведомству проверить рост цен на бензин

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:12:33+03:00

Автомобилисты увидели увеличение цен на 1,5-1,8%, в УФАС этого не заметили

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю управления федеральной антимонопольной службы Леониду Паку более жестко мониторить цены на топливо в регионе. Дело в том, что автомобилисты с первых чисел января сообщали о том, что цены на заправках выросли на 1,5 - 1,8%. В то же время УФАС Самарской области сообщило, что цены на новогодних каникулах были стабильны.

- Необходимо в ближайшие два дня проверить соблюдение всеми автозаправочными станциями соглашений о стабилизации цен на бензин, - уточнил Дмитрий Азаров.

Напомним, что такие соглашения были достигнуты с федеральным правительством месяц назад. О результатах проверки управление должно сообщить губернатору. Если договоренности не соблюдаются, будут приняты необходимые меры. Доложить о результатах проверки губернатор попросил до конца недели.