2019-01-10T08:21:00+03:00
Происшествия

В Самарской области иномарка протаранила ограждение на железнодорожном переезде

Пострадали две женщины
Михаил ГОРЮНОВ
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Вчера утром, 9 января, на железнодорожной станции Советская в Кинеле произошло ДТП. Примерно в 07:30 там 54-летний водитель въехал в ограждение.

- Он на автомобиле Hyundai Creta ехал в направлении улицы Крымской. Нарушил правила проезда через железнодорожный переезд, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автоматическое загородительное устройство переезда, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии пострадали 56-летняя и 36-летняя женщины-пассажиры. Они получили травмы головы. Пострадавших осмотрели в больнице и отпустили домой.

По факту происшествия проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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