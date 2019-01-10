В Самарской области пьяный водитель опрокинул «семерку» на крышу

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:55:55+03:00

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В среду, 9 января, примерно в 19:10 в Алексеевском районе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 двигался по дороге Алексеевка — Шариповка со стороны села Новотроевка в направлении села Алексеевка. На 2 км 200 м этой дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на крышу.

В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.