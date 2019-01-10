В Самарской области пьяный водитель опрокинул «семерку» на крышу
Мужчину госпитализировали в больницу
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 9 января, примерно в 19:10 в Алексеевском районе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 двигался по дороге Алексеевка — Шариповка со стороны села Новотроевка в направлении села Алексеевка. На 2 км 200 м этой дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на крышу.
В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.