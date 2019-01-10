Источник: «Крылья Советов» не будут продавать Соболева этой зимой
В команде опровергли информацию, которая появилась в СМИ, о продаже форварда в трансферное окно
Гол Соболева в ворота "Ростова" принес самарцам 3 очкаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» не планируют расстаться с нападающим Александром Соболевым в зимнее трансферное окно. Об этом корреспонденту samara.kp.ru сообщил источник в клубе.
- Соболев не покинет «Крылья» этой зимой. Мы не будет продавать лидеров. Это связано с тем, что в весенней части чемпионата нам предстоит серьезная конкуренция, - сказал собеседник.
При этом источник отметил, что спрос на игроков «Крыльев» есть.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Александр Соболев скорее всего покинет «КС» этой зимой.
21-летний форвард перешел в «Крылья» в середине прошлого сезона. В этом розыгрыше РПЛ Соболев отметился одним голом.