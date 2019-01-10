2019-01-10T11:49:47+03:00
Спорт

Официально: Зиньковский перешел из «Чертаново» в «Крылья Советов»

В ближайшее время один из лучших бомбардиров ФНЛ пройдет медосмотр и подпишет контракт с самарцами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Зиньковский – лучший бомбардир в истории «Чертаново». Фото: ФК «Чертаново»Зиньковский – лучший бомбардир в истории «Чертаново». Фото: ФК «Чертаново»
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Футбольный клуб «Чертаново» объявил, что договорился с «Крыльями Советов» о переходе 22-летнего атакующего полузащитника Антона Зиньковского. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, а после подпишет контракт с «КС».

- Всего в составе нашего клуба Зиньковский провел 104 официальных матча, забил 37 мячей и сделал 26 передач – он лучший бомбардир в истории ФК «Чертаново». Особенно классным для Антона стал сезон-2017/2018. В Первенстве ПФЛ он забил 18 мячей, став лучшим бомбардиром всех российских профессиональных лиг, - рассказали о новичке самарцев в «Чертаново».

Зиньковский делит 2-3 место в списке лучших бомбардиров ФНЛ со своим одноклубником Максимом Глушенковым. В этом сезоне атакующий полузащитник отличился 11 раз (5 голов забил в пенальти).

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