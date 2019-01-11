В Самаре водитель Infiniti сбил на остановке девушку и уехал с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-11T10:30:56+03:00

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В четверг, 10 января, около 9:30 на Московском шоссе в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля Infiniti M25, двигаясь со стороны улицы Революционной в направлении улицы Врубеля, сбил 21-летнюю девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта «Улица Революционная». Сразу после этого автомобилист уехал с места ДТП.

В результате случившегося девушка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу. Что касается скрывшегося водителя, то сотрудники ГИБДД нашли и задержали его. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.