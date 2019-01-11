Затравили в школе? В Самаре разбираются в обстоятельствах гибели 14-летней девочки

СЕГОДНЯ 19:01 2019-01-11T19:04:56+03:00

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Тело 14-летней девочки наши 17 декабря на железнодорожных путях в районе перегона Мирная — Безымянка примерно в 12 часов. По некоторым данным восьмиклассница одной из школ Кировского района могла добровольно покинуть этот мир. Известно, что погибшая вместе со старшей сестрой переехала в Самару из стран ближнего зарубежья. Училась она средне, н учете не числилась. Однако жили девочки без родителей у родственников.

— На место происшествия выезжала следственная группа. Она осмотрела место, изъяла личные вещи и опросила очевидцев, - рассказали в приволжском следственном управлении на транспорте СК. - Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас мы проверяем все детали произошедшего и круг общения девочки. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Факт суицида мы тоже проверяем, по нему будет принято отдельное процессуальное решение.

По одной из версий девочку могли затравить в школе из-за лишнего веса. В прокуратуре Кировского района отметили, что серьезные нарушений со стороны педагогического состава и руководства школы они не нашли. Однако, одно нарушение все же было обнаружено - представители школы не сообщили, что у них учится девочка из другой страны, проживающая без родителей. Это стало поводом для вынесения представление в адрес департамента образования и директора школы.