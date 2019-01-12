2019-01-12T10:36:10+03:00
Происшествия

В Самаре на Ново-Садовой водитель маршрутки сбил пешехода-нарушителя

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой головы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 11 января, примерно в 15:00 на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 37-летний водитель маршрутки № 261, двигаясь со стороны проспекта Масленникова в направлении улицы Лейтенанта Шмидта, напротив дома № 106 по Ново-Садовой сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате случившегося пешеход получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Отметим, что в маршрутке на момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани замечена редкая пролетная птица, занесенная в Красную книгу
В Самарской области мужчина убил трех кабанов и попытался увезти их на снегоходе
Госавтоинспекция из-за снегопада просит самарцев не ездить далеко
Александр Вихров уходит с должности руководителя самарской налоговой службы
Ночью с последствиями снегопада в Самаре боролись более 200 спецмашин
На содержание мэра Самары в 2019 году потратят 3,1 млн рублей
В Самаре 15-летний подросток, перебегая дорогу, угодил под колеса Hyundai
«А как же полигоны?»: в Самаре КамАЗы сваливают горы снега возле дома на Ново-Вокзальной
Попытался убежать, но не смог: в Самаре поймали очередного пьяного водителя
Пятая победа подряд: самарский ХК ЦСК ВВС разгромил «Ижсталь» со счетом 9:0
В Сызрани восхищаются 80-летней старушкой, которая чистит лестницу от снега
Тольяттинская «Лада» уступила ХК «Молот-Прикамье» из Перми
Михаил Жданов: РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева скооперируются для создания ракеты-носителя «Енисей»
В Самаре продолжат реставрацию Церковь Михаила Архангела
В ДТП пострадали пять женщин: стали известны подробности столкновения маршрутки и Porsche Cayenne в Тольятти
Главным режиссером Самарского академического театра драмы им. М. Горького станет Миша Лебедев
Затравили в школе? В Самаре разбираются в обстоятельствах гибели 14-летней девочки
Федеральные дороге во время снегопада в Самарской области будут чистить более 100 единиц техники