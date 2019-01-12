В Самаре на Ново-Садовой водитель маршрутки сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-12T10:36:10+03:00

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В пятницу, 11 января, примерно в 15:00 на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 37-летний водитель маршрутки № 261, двигаясь со стороны проспекта Масленникова в направлении улицы Лейтенанта Шмидта, напротив дома № 106 по Ново-Садовой сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате случившегося пешеход получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Отметим, что в маршрутке на момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.