2019-01-12T11:12:36+03:00
Происшествия

В Самаре 15-летний подросток, перебегая дорогу, угодил под колеса Hyundai

Парню предстоит провести несколько дней в больнице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В пятницу, 11 января, около 17:10 на улице Чекистов в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Hyundai NF, двигаясь со стороны улицы Транзитной в направлении улицы Краснопресненской, напротив дома № 122 по улице Чекистов сбил 15-летнего подростка. Парень перебегал дорогу в неположенном месте и находился без сопровождения взрослых.

В результате случившегося пешеход получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в травматологическое отделение ближайшей больницы. Сейчас правоохранители проводят по факту ДТП проверку.

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