2019-01-13T10:00:43+03:00
Происшествия

В Самаре в ДТП пострадали три человека, в том числе шестилетний ребёнок

Всех пострадавших госпитализировали
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Машины серьёзно пострадалиМашины серьёзно пострадали
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12 января в Самара произошло ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. Известно, что в 14:30 35-летний водитель «Шевроле Нивы» ехал по улице Промышленности.

— По предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке ул. Промышленности - ул. Херсонская водитель нарушил правила и создал помеху транспортному средству, движущемуся со встречного направления — автомобилю «Тойота Рав 4», — прокомментировали в ведомстве.

За рулём кроссовера был 28-летний молодой человек, который попытался уйти от столкновения и в итоге врезался в «Приору». В результате аварии пострадал 23-летний водитель вазовской легковушки и его пассажиры: шестилетний мальчик, который ехал на заднем сиденье без детского кресла рождения, и 48-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье спереди.

Всех пострадавших госпитализировали. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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