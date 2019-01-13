В смертельном ДТП в Самарской области погибли два человека

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-13T17:29:00+03:00

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13 января на трассе «М-5 Урал» произошла смертельная авария. На 1175 км трассы в Клявлинском районе водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с грузовиком «DAF». В аварии два человека погибли.

Водитель и пассажир легковушки, личности которых в настоящее время устанавливаются, от полученных травм скончались на месте происшествия, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.