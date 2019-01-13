2019-01-13T22:38:31+03:00
Общество

Стоимость ремонта площади Куйбышева завысили минимум на 6 миллионов рублей

Счетная палата проверила, как в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» расходовали бюджетные средства
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Площадь Куйбышева ремонтировали к Чемпионату мира по футболуПлощадь Куйбышева ремонтировали к Чемпионату мира по футболуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Счетная палата Самарской области обнаружила нарушения при капитальном ремонте площади Куйбышева. Стало известно, что департамент городского хозяйства и экологии проводил работы без экспертного заключения сметы. Это является нарушением градостроительного законодательства.

Кроме того, как отчитались в Счетной палате, работы провели по необоснованно высоким ценам. Так, стоимость отдельных элементов благоустройства завысили на 1,33 млн рублей. Также рабочие меняли газон: вывозили старый грунт на свалку и покупали новый. Это обошлось еще в 4,95 млн рублей.

- Необходимость выполнения работ по замене газона с вывозом грунта на свалку и приобретением нового грунта на общую сумму не подтверждена, - комментируют в ведомстве.

Нарушения обнаружены при реконструкции Струковского сада. Там, по мнению аудиторов, не соблюдены законы об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. Недовольны остались и ремонтом набережной около «Ладьи». Департамент градостроительства начал работы без разрешения на строительство. А в строительно-монтажных и отделочных работах найдены недостатки, однако их быстро исправили.

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