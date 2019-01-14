В массовом ДТП на Южном шоссе пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-14T09:06:50+03:00

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Вчера вечером, 13 января, в Куйбышевском районе областной столицы произошло ДТП. Примерно в 17-30 в аварии оказались замешаны сразу четыре автомобиля.

- 41-летняя автоледи, управляя "Фордом", в условиях снегопада ехала по Южному шоссе со стороны Уральской. В пути она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с "Рено Дастер" под управлением 65-летнего мужчины и "Ладой Калиной", за рулем которого находился 27-летний парень, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

"Рено" после столкновения отлетел в "Фольксваген Поло", которым управлял 31-летний молодой человек.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Водитель и пассажир "Рено Дастера" получили травмы. По факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.