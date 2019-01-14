2019-01-14T09:21:15+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовик врезался в "семерку", за рулем которой находилась 19-летняя автоледи

Девушка потеряла управление машиной, врезалась в ограждение и попала под МАЗ
Михаил ГОРЮНОВ
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Легковушка получила серьезные поврежденияЛегковушка получила серьезные поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 13 января примерно в 16-45, в Нефтегорском районе региона произошло ДТП. На участке дороги "подъезд к Оренбургу от трассы М-5" 19-летняя автоледи, находившаяся за рулем ВАЗ-21074 врезалась в ограждение и в грузовик.

- Девушках ехала в сторону Нефтегорска. Завершая обгон она не выбрала безопасную скорость движение, потеряла контроль над управлением авто и наехала на барьерное ограждение. После этого идущий в попутном направлении МАЗ-5440E9 в составе полуприцепа под управлением 44-летнего мужчины врезался в легковушку, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель "семерки" получила травмы, она госпитализирована. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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