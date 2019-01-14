В Самаре на Гагарина упавшая с крыши глыба снега раздавила иномарку

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-14T09:42:03+03:00

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В воскресенье, 13 января, в Самаре произошло ЧП. C крыши дома № 124 по улице Гагарина на припаркованный автомобиль упала глыба снега. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По словам очевидцев, снег рухнул в тот момент, когда семья выходила из дома и решила отправиться в кино. Их не зацепило лишь по счастливой случайности. Что касается иномарки, то снег пробил ей лобовое стекло, смял капот и крышу, а также повредил боковое зеркало.

Глыба снега пробила иномарке лобовое стекло и смяла крышуФото: Twitter.com

Самарцы обратились к властям Самары с просьбой помочь в сложившейся ситуации. На обращение отреагировала глава Октябрьского района Елена Бондаренко. Она заявила, что ущерб из-за поврежденного снегом автомобиля должен быть обязательно возмещен. Сейчас чиновники выясняют, чья это зона ответственности и кто будет возмещать ущерб.