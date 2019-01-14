2019-01-14T15:55:56+03:00
Общество

Дмитрий Азаров представил нового руководителя Госжилинспекции Самарской области

Надзорное ведомство возглавила чиновница из Новокуйбышевска
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В понедельник, 14 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил нового руководителя Государственной жилищной инспекции региона. Им стала Виктория Каткова, которая до недавнего времени руководила комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- Нареканий к предоставлению жилищно-коммунальных услуг в регионе очень много. Ранее, по моему мнению, Госжилинспекция, позволяла себе определенную мягкотелость, что не способствовало наведению порядка на рынке предоставления услуг, - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, надзорному ведомству нужна принципиальная, проактивная позиция Виктории Катковой. В частности, она должна будет вести работу таким образом, чтобы на рынке остались только ответственные организации. У Госжилинспекции для этого есть все механизмы — вплоть до отзыва лицензии.

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