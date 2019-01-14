Счетная палата нашла в работе самарского Центра спортподготовки нарушения на 306,6 млн рублей
Счетная палата Самарской области провела проверку в ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области», которое находится в ведении регионального министерства спорта. Инспекции подверглась финансово-хозяйственная деятельность учреждения за последние три года.
В ходе проверки Счетная палата выявила в Центре множество нарушений, общая сумма которых составила 306,6 млн рублей. К примеру, выяснилось, что миниспорт в 2017-2018 годах неправомерно предоставил учреждению 1,9 млн рублей на содержание имущества, которое использовалось им для принесения дохода. Кроме того, проверяющие выявили факты избыточного финансирования Центра — 27,2 млн рублей и предоставления субсидий в размере 67,8 млн рублей на вакансии, потребности в которых фактически не было.
Помимо этого, Счетная палата установила, что учреждение не распоряжалось должным образом государственным имуществом, которое находится в его управлении. В частности, Центр передавал свою недвижимость сторонним организациям без согласия минспорта, не использовал спортивное оборудование на общую сумму 3,1 млн рублей, а также передавал движимое имущество общей стоимостью 1,7 млн рублей тренерам для использования его на территории других учреждений. Также инспекторы обнаружили многомиллионные нарушения в закупочной деятельности спортивного центра.
Все материалы о выявленных нарушениях Счетная палата направила губернатору области и в Самарскую губернскую думу для принятия необходимых мер реагирования.