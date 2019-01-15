2019-01-15T09:21:56+03:00
Происшествия

В Самаре водитель BMW сбил на «зебре» пенсионерку

Женщину с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 14 января, примерно в 15:10 на улице Победы в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 66-летний водитель автомобиля BMW X4, двигаясь со стороны улицы Пугачевской в направлении улицы Юбилейной, напротив дома № 142 на улице Победы сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося женщина получила различные травмы. Ее госпитализировали в травматологическое отделение больницы. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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