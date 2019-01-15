2019-01-15T10:51:55+03:00
Происшествия

В Южном городе-2 под колеса «Волги» угодил ребенок

Мальчик переходил дорогу не по пешеходному переходу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 14 января, около 19:00 в микрорайоне Южный город-2 в Волжском районе произошло ДТП с участием ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 24-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле «Волга» со стороны улицы Эльдара Рязанова в направлении улицы Алабина, в районе дома № 3 по улице Дмитрия Донского сбил 9-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате происшествия ребенок получил различные телесные повреждения, с которыми его доставили в травмпункт. Медики, оказав пострадавшему необходимую помощь, назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

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