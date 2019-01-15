На «КиВиНе -2019» в Сочи выступают восемь самарских команд

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-15T11:09:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи проходит тридцатый международный фестиваль команд КВН «КиВиН — 2019». Самарскую область на нем представляют оргкомитет движения «Самарский КВН» и 8 команд КВН, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, в фестивале принимают участие команды самарского политеха «Волжане СамГТУ» и «Особый сслучай», команды Самарского университета имени академика С.П. Королева «Взгляд Леонида Каневского» и «Неваляшка», команда медуниверситета «Антон Палыч», команда социально-педагогического университета «Сборная спортфака», команда университета путей сообщения «Тронулись», команда Самарского университета «2х2» и команда из Отрадного «Юность».

Фестиваль стартовал в минувшую субботу, 12 января, с выступления команд, которые отыграли сезон 2018 года в «Высшей лиге» и «Премьер-лиге» международного союза КВН. В прошлом году 63 регион представляла команда «Волжане — СамГТУ». Остальные самарские команды выступят в ближайшие дни. Фестиваль в Сочи продлится до 25 января.