В Самаре гипермаркет «Ашан» хочет добиться «развода» с самарским ТЦ «Московский» через суд

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-15T12:19:25+03:00

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В Арбитражный суд Московской области поступил иск от торговой сети «Ашан». Ее владельцы с помощью служителей Фемиды хотят добиться расторжения договора с торговым центром «Московский» в Самаре.

В этом ТЦ, напомним, находится гипермаркет сети «Ашан», однако в последнее время он «радует» посетителей практическими пустыми полками. О своих намерениях покинуть «Московский» торговая сеть заявила уже давно и даже начала распродавать товар, однако владелец торгового центра не согласился с этим решением и обратился в суд, чтобы заставить гипермаркет работать и дальше. Теперь же «Ашан» сам обратился в суд, чтобы расторгнуть договор с владельцем «Московского». Заседание по этому делу назначили на 23 января.