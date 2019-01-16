В Самаре чиновника уволили из-за вранья о доходах

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-16T12:07:46+03:00

Прокуроры выяснили, что служащий указал не все источники получаемых им денег

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В Самаре сотрудники прокуратуры наведались с проверкой в администрацию Советского района города. Инспекции подверглись сведения о доходах муниципальных служащих. Как выяснилось, не все сотрудники районной администрации полностью и правдиво указали источники своих доходов.

Так, прокуроры установили, что консультант отдела архитектуры предоставил недостоверные сведения о своих доходах за 2017 год. На работу в районную администрацию мужчину приняли в феврале 2017 года, однако он продолжал трудиться в ТСЖ «Советский №9», «Советский-11», «Советский-136», «Советский-137», ЖСК № 138 и некоммерческой организации «Жилищный Кооператив №97», получая оттуда доход. Общая его сумма составила 220 тысяч рублей. При этом согласия на работу в этих организациях чиновник не получал.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление в адрес главы Советского района. После его рассмотрения чиновника уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия.