В Самаре чиновника уволили из-за вранья о доходах
В Самаре сотрудники прокуратуры наведались с проверкой в администрацию Советского района города. Инспекции подверглись сведения о доходах муниципальных служащих. Как выяснилось, не все сотрудники районной администрации полностью и правдиво указали источники своих доходов.
Так, прокуроры установили, что консультант отдела архитектуры предоставил недостоверные сведения о своих доходах за 2017 год. На работу в районную администрацию мужчину приняли в феврале 2017 года, однако он продолжал трудиться в ТСЖ «Советский №9», «Советский-11», «Советский-136», «Советский-137», ЖСК № 138 и некоммерческой организации «Жилищный Кооператив №97», получая оттуда доход. Общая его сумма составила 220 тысяч рублей. При этом согласия на работу в этих организациях чиновник не получал.
Сотрудники надзорного ведомства внесли представление в адрес главы Советского района. После его рассмотрения чиновника уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия.