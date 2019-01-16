На дороге в Самарской области из-за ДТП ограничили проезд транспорта
Происшествие случилось в районе села Стара Таволжанка
На месте аварии организовали реверсивное движениеФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В среду, 16 января, на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в Самарской области временно ограничили проезд транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
По данным ведомства, ограничения связаны с ДТП, которое произошло на этой дороге вблизи села Старая Таволжанка Борского района. Обстоятельства и подробности аварии пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия организовано реверсивное движение. Ограничения действуют на участке дороги с 128 по 129 километр.