На дороге в Самарской области из-за ДТП ограничили проезд транспорта

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-16T15:05:46+03:00

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В среду, 16 января, на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в Самарской области временно ограничили проезд транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

По данным ведомства, ограничения связаны с ДТП, которое произошло на этой дороге вблизи села Старая Таволжанка Борского района. Обстоятельства и подробности аварии пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия организовано реверсивное движение. Ограничения действуют на участке дороги с 128 по 129 километр.