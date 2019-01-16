2019-01-16T17:34:04+03:00
Происшествия

Сцепили руки и разбились: в Новокуйбышевске парень и девушка упали с крыши многоэтажки

Сейчас на месте работают правоохранители, по имеющимся сведениям — молодой человек погиб
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работают силовикиНа месте работают силовики
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Жуткая трагедия разыгралась сегодня вечером, 16 января, в Новокуйбышевске. Возле дома на Бочарикова, 2 обнаружили парня и девушку с многочисленными травмами.

— По предварительной версии, они спрыгнули с крыши девятиэтажки. Молодой в результате падения погиб, девушку на карете скорой помощи отправили в больницу. Возраст устанавливается, пишет gorodnsk63.ru.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции. По адресу случившегося работает следственно-оперативная группа.

Как поделились местные жители с samara.kp.ru, разбившиеся хорошо знакомы друг с другом. Более того, некоторые отмечают, что их руки были обмотаны скотчем. Сейчас разбирательства продолжаются. Не исключено, что в самое ближайшее время в связи со случившемся следователями будет возбуждено уголовное дело.

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