Сцепили руки и разбились: в Новокуйбышевске парень и девушка упали с крыши многоэтажки
Жуткая трагедия разыгралась сегодня вечером, 16 января, в Новокуйбышевске. Возле дома на Бочарикова, 2 обнаружили парня и девушку с многочисленными травмами.
— По предварительной версии, они спрыгнули с крыши девятиэтажки. Молодой в результате падения погиб, девушку на карете скорой помощи отправили в больницу. Возраст устанавливается, пишет gorodnsk63.ru.
Место происшествия оцепили сотрудники полиции. По адресу случившегося работает следственно-оперативная группа.
Как поделились местные жители с samara.kp.ru, разбившиеся хорошо знакомы друг с другом. Более того, некоторые отмечают, что их руки были обмотаны скотчем. Сейчас разбирательства продолжаются. Не исключено, что в самое ближайшее время в связи со случившемся следователями будет возбуждено уголовное дело.