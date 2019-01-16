2019-01-16T19:25:48+03:00
Общество

На подъезде к Оренбургу в Самарской области закрыли движение транспорта

Трассу закрыли в связи с плохими погодными условиями
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Водителей просят быть осторожнымиВодителей просят быть осторожнымиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня, в среду 16 января, снова трудности придется испытать автолюбителям Самарской области и других регионов. Власти приняли решение ограничить движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги "подъезд к городу Оренбург".

- Вводится полное ограничение на движение транспорта на участке с километра 97-го по километр 129-й (Нефтегорский район). Это сделано в связи с плохими погодными условиями, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Объезд проблемного участка, конечно, предусмотрен. Он будет осуществляться через село Богатое. Запрет на проезд введен с половины восьмого вечера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарец передал на парковке ТЦ полицейскому взятку и был задержан
Сцепили руки и разбились: в Новокуйбышевске парень и девушка упали с крыши многоэтажки
В Самаре повреждения теплосети на ул. Стара-Загора будут устранять до 3 утра
На трассе в Самарской области восстановили движение транспорта
В Самаре суд продлил арест бывшей главе управления капстроительства
Самарский депутат: «Директор по развитию «Крыльев Советов» получает 1,1 млн рублей в месяц»
В Самаре медсестру поликлиники поймали на посредничестве во взяточничестве
Самарец Александр Лифанов выиграл всероссийский турнир по пятиборью
«Лада» встретилась с фанатами из-за серии поражений
Жительницу Самарской области наказали рублем за оскорбление знакомой
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков сошел с «Дакара»
В двух микрорайонах Самары отключат отопление из-за повреждения на теплосети
Пассажирка "Приоры", попавшей в ДТП на трассе М-5: водитель ничего не нарушал, а спас нас!
На дороге в Самарской области из-за ДТП ограничили проезд транспорта