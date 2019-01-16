На подъезде к Оренбургу в Самарской области закрыли движение транспорта
Трассу закрыли в связи с плохими погодными условиями
Водителей просят быть осторожнымиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня, в среду 16 января, снова трудности придется испытать автолюбителям Самарской области и других регионов. Власти приняли решение ограничить движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги "подъезд к городу Оренбург".
- Вводится полное ограничение на движение транспорта на участке с километра 97-го по километр 129-й (Нефтегорский район). Это сделано в связи с плохими погодными условиями, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Объезд проблемного участка, конечно, предусмотрен. Он будет осуществляться через село Богатое. Запрет на проезд введен с половины восьмого вечера.