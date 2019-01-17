В Самаре образовался провал на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-17T07:59:25+03:00

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Утром в четверг, 17 января, в Промышленном районе Самары произошла очередная коммунальная авария. Там на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной было выявлено поврежедние на подающем трубопроводе диаметром 500 мм. Об этом сообщает администрация Промышленного района.

В результате случившегося на данном участке образовался провал. Часть асфальта ушла под землю, и теперь из образовавшейся ямы вырываются клубы пара. Место происшествия уже оградили. Сейчас там работают специалисты Предприятия тепловых сетей.

На время работ движение по улице Ново-Вокзальной на участке от улицы Стара-Загора до проспекта Карла Маркса было ограничено. Сроки устранения повреждения пока не уточняются.