В Самаре подрядчикам пригрозили штрафами за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-17T08:37:59+03:00

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В среду, 16 января, глава Самары Елена Лапушкина наведалась в Самарский район и проверила, как там обстоят дела с очисткой дорог, тротуаров и крыш от снега. Многие моменты вызвали у нее нарекания.

Так, Елена Лапушкина обратила внимание на то, что на главной пешеходной улице города практически каждая вторая кровля не очищена от снега и наледи. Она поручила УК в кратчайшие сроки разобраться с этим, пригрозив обращением в Госжилинспекцию.

Также недовольство у главы города вызвала и уборка снега на улицах Ленинградской, Чапаевской, Молодогвардейской, Куйбышева, Степана Разина и Водников. Как выяснилось, их очисткой занимается подрядная организация, на качество работы которой не раз жаловались жители. В связи с этим мэр заявила, что, если подрядчик не справляется со своими обязанностями, то ему будут грозить штрафы, а если и это не поможет, то его заменят на другого.