Мы делали шприцы за счет ракет: на РКЦ "Прогресс" рассказали, почему закрывают непрофильное производство
С 1 января на РКЦ "Прогресс" закрывается шприцевое проивзодство. Сотрудникам - а их около 200 человек - предложили либо написать заявления с положенными по закону выплатами, либо перейти на работу на основное производство. Если, конечно, есть подходящие вакансии. Почему принято такое решение, журналистам объяснил генеральный директор РКЦ Прогресс Дмитрий Баранов.
- Сегодня шприцы производят многие специализированные предприятия, они заведомо могут делать их более дешевыми. Мы же не конкурентоспособны на этом рынке. Тем не менее, нам приходится задействовать в работе отдел снабжения, например, которые должны искать материалы, потом продвигать на рынке продукцию. Эти расходы на администрирование выглядят странно. Получается, производство шприцов мы датируем за счет ракет, - отметил Дмитрий Баранов.
Таким образом, непрофильное производство для предприятия только приносит дополнительные расходы. А выполнить задачу по диверсификации можно и выполняя иностранные заказы, то есть получая деньги не только от гособоронзаказа.
- В то же время, с 1 января на 10% мы подняли премию тем, кто делает ракеты и космические аппараты, а также сотрудникам КБ, - также подчеркнул Дмитрий Баранов.