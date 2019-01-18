2019-01-18T11:52:32+03:00
Происшествия

В Самаре пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения с KIA

По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 17 января, примерно в 20:20 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в квартале № 10 поселка Мехзавод столкнулись автомобиль KIA Spectra и автобус Hyundai County 96 маршрута. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, аварию спровоцировал 41-летний водитель легковушки. Он, двигаясь по межквартальному проезду, на перекрестке с Московским шоссе не уступил дорогу маршрутке и врезался в нее.

В результате случившегося пострадала 20-летняя пассажирка маршрутки, которая сидела в задней части салона. Ее госпитализировали в больницу с травмой головы. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

От удара легковушки смяло переднюю часть

От удара легковушки смяло переднюю часть

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