В Самаре пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения с KIA
В четверг, 17 января, примерно в 20:20 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в квартале № 10 поселка Мехзавод столкнулись автомобиль KIA Spectra и автобус Hyundai County 96 маршрута. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили полицейские, аварию спровоцировал 41-летний водитель легковушки. Он, двигаясь по межквартальному проезду, на перекрестке с Московским шоссе не уступил дорогу маршрутке и врезался в нее.
В результате случившегося пострадала 20-летняя пассажирка маршрутки, которая сидела в задней части салона. Ее госпитализировали в больницу с травмой головы. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.
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