Председателем совета директоров «Крыльев Советов» станет зампред правительства региона Александр Фетисов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-18T13:20:36+03:00

На этом посту он сменит Дмитрия Шляхтина

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал кадровые перестановки в «Крыльях Советов». Председателем совета директоров клуба станет заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов. На этом посту он сменит врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, передает корреспондент сайта samara.kp.ru с пресс-конференции Азарова.

- У Дмитрия Шляхтина много дел. Ему нужно разобраться со Счетной палатой и заниматься министерством легкой спорта региона и Всероссийской федерацией легкой атлетики. Председателем совета директоров «Крыльев» будет Александр Фетисов, - сказал губернатор Самарской области.

Азаров отметил, что в клубе надо навести порядок, чтобы он привлекал больше денег.

- В «Крыльях» надо навести порядок. Я говорю не про спорт, а про то, как там все организовано. Клуб должен больше привлекать финансов сам. В прошлом году «КС» заработали 19 млн рублей. Это мало, - считает Дмитрий Азаров.

Помимо этого, планируют увеличить внебюджетные средства, которые поступают в клуб – примерно до 400 млн рублей.