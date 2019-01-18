2019-01-18T13:20:36+03:00
Спорт

Председателем совета директоров «Крыльев Советов» станет зампред правительства региона Александр Фетисов

На этом посту он сменит Дмитрия Шляхтина
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Александр ФетисовАлександр ФетисовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал кадровые перестановки в «Крыльях Советов». Председателем совета директоров клуба станет заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов. На этом посту он сменит врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, передает корреспондент сайта samara.kp.ru с пресс-конференции Азарова.

- У Дмитрия Шляхтина много дел. Ему нужно разобраться со Счетной палатой и заниматься министерством легкой спорта региона и Всероссийской федерацией легкой атлетики. Председателем совета директоров «Крыльев» будет Александр Фетисов, - сказал губернатор Самарской области.

Азаров отметил, что в клубе надо навести порядок, чтобы он привлекал больше денег.

- В «Крыльях» надо навести порядок. Я говорю не про спорт, а про то, как там все организовано. Клуб должен больше привлекать финансов сам. В прошлом году «КС» заработали 19 млн рублей. Это мало, - считает Дмитрий Азаров.

Помимо этого, планируют увеличить внебюджетные средства, которые поступают в клуб – примерно до 400 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ищем, кто сможет расширить горизонты": Сергея Филиппова на посту министра культуры Самарской области может сменить выходец из других регионов
В Самаре собираются объединить больницы имени Пирогова и № 8
В Тольятти безработный парень взял в аренду «Гранту» и продал ее
Самарский университет возглавит Владимир Богатырев
Дмитрий Азаров: «Богатый человек, который живет в квартире на 300 кв. м, больше делает мусора. Надо поддерживать только пожилых людей»
АВТОВАЗ заключил специнвестконтракт с минпромом РФ
В Самаре ищут родных и знакомых Героя Советского Союза
В Тольятти главный специалист ветстанции попался на крупной взятке
«Первые средства уже выделены»: губернатор рассказал о предстоящем строительстве моста через Волгу под Тольятти
В Самаре пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения с KIA
Дмитрий Азаров планирует окунуться в прорубь на Крещение
Самарец, который 64 раза нарушил ПДД, оплатил штраф только после запрета на выезд за границу
В Жигулевске разыскали пропавшую после школы 14-летнюю девочку
Участники "Битвы экстрасенсов " расскажут о будущем Самары
В Самаре завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
В Самарской области за сутки сотрудники ГИБДД остановили второго детского тренера с признаками алкогольного опьянения
В Самаре из-за невнимательности помощника машиниста сошел с рельсов тепловоз
Прокуратура поддержала возбуждение уголовного дела против судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
Особенные спортсмены Самарской области начинают путь к победам
"Парк был, есть и будет": в Самаре сменят зонирование парка 60-летия Советской власти на рекреационное
Житель Самарской области убил знакомого за оскорбление чужой сожительницы
В Самаре таксист сбил молодую девушку
Девушка, которая пыталась свести счеты с жизнью в Новокуйбышевске, находится в тяжелом состоянии