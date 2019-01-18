"Ищем, кто сможет расширить горизонты": Сергея Филиппова на посту министра культуры Самарской области может сменить выходец из других регионов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-18T13:58:17+03:00

Дмитрий Азаров, отметил, что работой Филиппова доволен, но в принципе региону может понадобиться новая кровь

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На пост министра культуры Самарской области рассматривают специалистов из других регионов. На пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров отметил, что доволен работой Сергея Филиппова. Но культуре региона, возможно, нужна встряска.

-Сергей Васильевич очень интеллигентный человек, он справляется со всеми делами, у меня нет претензий. И нет необходимости торопиться. Да, мы рассматриваем другие кандидатуры, и поэтому утверждения не происходит. Мы смотрим людей из других регионов, есть кандадитуры. Может быть, мы застоялись, может нам нужно расширение границ, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что он вошёл в состав Госсовета по культуре. И теперь кандидатов появилось ещё больше.

- Мы не хотим никого обидеть. За каждым решением стоит человеческая судьба. Я не скрываю от Филиппова ничего, думаю, он может остаться, или остаться в структуре, помогать в работе, - уточнил Азаров.