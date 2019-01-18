Все крупные компании заняты: Дмитрий Азаров объяснил, почему "Крыльям" трудно найти титульного спонсора

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-18T14:30:44+03:00

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Дмитрий Азаров в рамках пресс-конференции рассказал о сложностях с поиском крупного спонсора для команды "Крылья Советов". Он отметил, что ссора с Ростехом была большой ошибкой. И теперь найти незанятых спонсоров непросто.

- Сейчас работает этот спонсор успешно с тульским "Арсеналом". А нам остаётся искать. Потому что ну назовите тех, кто ещё ни с кем не работает? Нет их, все разобраны. Остаётся ждать, пока ещё какой-то регион со своими поссориться, - поделился Дмитрий Азаров.

Также губернатор отметил, что сейчас клубу есть с чем работать. Нужно быть ближе к жителям, находить деньги, может быть, стать народным клубом, может сформировать пул бизнесменов, которые будут поддерживать клуб. Но при этом самой команде нужно работать чтобы приносить деньги. Планы по прибыли на следующий год большие, и для их достижения надо менять внутреннюю работу.