В Самаре судебного пристава поймали на взятке в 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-18T15:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре судебного пристава-исполнителя ОСП Советского района заподозрили в получении взятки. По версии правоохранителей, 20 декабря 2018 года он получил 60 тысяч рублей от должника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснили следователи, за эти деньги пристав должен был прекратить исполнительные производства в отношении взяткодателя, а также не выносить постановление о запрете ему выезда за пределы РФ. В этот понедельник, 14 января, в СУ СК по Самарской области в отношении пристава было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Промышленного района Самары.