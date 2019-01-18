2019-01-18T18:22:21+03:00
Общество

В 2018 году в Самарской области отремонтировали 316 км дорог

Главной задачей губернатор Дмитрий Азаров назвал сдачу Фрунзенского моста
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Развязку на Московском шоссе построили в 2018 годуРазвязку на Московском шоссе построили в 2018 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 2019 км в Самарской области отремонтируют 330 км автодорог. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на пресс-конференции, которая прошла 18 января.

- 2018 год был пиковым в плане подготовки к Чемпионату мира по футболу. За этот год мы отремонтировали 316 км автодорог. Еще 330 планируется сделать в этом. Я уверен, что мы будем наращивать темпы дальше, - рассказал губернатор региона.

По его словам, главная задача в этом году – сделать Фрунзенский мост. Другим важным объектом инфраструктуры станет мост через Волгу.

- Первые средства уже выделены, это стало не мечтой, а планом. Это наша единственная возможность войти в международные транспортные потоки, без моста этого не будет. Это историческая справедливость, которую мы восстанавливает. Риски устраним, начнём строить этот мост в 2019-ом, - уверен Дмитрий Азаров.

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