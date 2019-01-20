Серьезное ДТП на М-5 в Самарской области: фура перевернулась и раздавила «Приору»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-20T13:01:44+03:00

Несчастную легковушку практически смяло под фурой, но, к счастью, обошлось без погибших Фото: СОЦСЕТИ

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В воскресенье, 20 января, на участке трассы М-5 «Урал» от Тольятти до Сызрани произошла серьезная автомобильная авария с участием грузовой фуры. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По рассказам свидетелей аварии, водитель ВАЗ-2104 на жесткой сцепке буксировал «Шевроле Ланос». На заснеженной трассе импровизированный автопоезд занесло, после чего водитель следовавший за ним «Приоры» начал оттормаживаться. Его примеру последовал и водитель грузовой фуры, которую занесло, а потом она перевернулась. Под полуприцеп попала «Лада».

Погибших, по первым данным, нет, но есть пострадавшие. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранители. Движение транспорта на этом участке трассы затруднено.