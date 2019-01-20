Видео и подробности пожара на Советской Армии в Самаре: горела «Лада», водитель пострадал
Взорвавшуюся легковушку потушили за 10 минут
От машины остался обугленный кузов
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В МЧС прокомментировали вечерний пожар автомобиля близ дома № 48 по Советской Армии в Самаре. Оказывается, это была не иномарка.
- В 19:48 поступило сообщение о возгорании, в 19:58 огонь был ликвидирован, - сообщили в ведомстве. - Горела «Лада Гранта, пострадал мужчина.
На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Первые данные о взрыве газа ни опровергаются и не подтверждаются.
В тоже время в социальных сетях появилось видео с места происшествия в первые минуты пожара.
Полыхающая иномарка в Самаре на Советской Армии.