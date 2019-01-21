2019-01-21T13:51:17+03:00
Общество

На нескольких мостах в Самарской области ограничат движение грузовиков

Запреты будут действовать до 2019-2024 годов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ограничения по массе транспорта и скорости введут уже 28 январяОграничения по массе транспорта и скорости введут уже 28 январяФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Со следующего понедельника, 28 января, на федеральных трассах в Самарской области ограничат движение транспорта по мостам и путепроводам. Дело в том, что там выявили различные дефекты и повреждения конструктивных элементов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволуправтодор».

Так, до конца 2019 года по мосту через реку Хорошенькая трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе запретят ездить грузовикам массой более 25 тонн. Кроме того, максимальная скорость движения по мосту составит 50 км/ч.

По путепроводу через железную дорогу СызраньУльяновск на трассе М-5 нельзя будет ездить грузовикам массой более 59 тонн. Это ограничение продлится до 30 декабря 2020 года.

Кроме того, на мостах через реку Крымзу в районе Сызрани, через овраг в Красноярском районе и через реку Черную на подъезде к Оренбургу ограничат движение грузового транспорта массой более 30 тонн. А вот по мостам через реки Малый Тирешек и Большой Тирешек на подъезде к Ульяновску запретят ездить грузовикам массой более 25 тонн. Срок действия этих ограничений — до 30 декабря 2021 года.

Еще один запрет на движение будет введен на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. До 2024 года нельзя будет ездить грузовикам массой свыше 20 тонн по мосту через реку Чапаевку в Волжском районе. Максимальная скорость движения там составит 60 км/ч. Все эти ограничения вводятся в соответствии с графиками ремонта данных участков дорог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В домах может стать холоднее: на Карла Маркса в Самаре ведут ремонт теплосети
В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Срочник из Самарской области погиб при падении БТР в ущелье в Абхазии
Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные
В Самаре два такси не поделили перекресток: пострадала женщина
В региональном ГУ МВД поздравили с 70-летием бывшего начальника уголовного розыска
В Тольятти назначили нового главу департамента общественной безопасности
В Тольятти полицейские нашли в брюках у пассажира маршрутки марихуану
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Два хоккеиста из Самарской области Илья Брызгалов и Семен Варламов вошли в топ-100 вратарей НХЛ по версии The Hockey News
Самарские ученые разработали уникальные лекарства для истощенных почв
Молодой самарец изнасиловал 15-летнюю знакомую у нее дома
Самарским дачникам помогут узаконить свои участки в лесах
На перекрестке в центре Самары не разъехались две легковушки