На нескольких мостах в Самарской области ограничат движение грузовиков

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-21T13:51:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Со следующего понедельника, 28 января, на федеральных трассах в Самарской области ограничат движение транспорта по мостам и путепроводам. Дело в том, что там выявили различные дефекты и повреждения конструктивных элементов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволуправтодор».

Так, до конца 2019 года по мосту через реку Хорошенькая трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе запретят ездить грузовикам массой более 25 тонн. Кроме того, максимальная скорость движения по мосту составит 50 км/ч.

По путепроводу через железную дорогу Сызрань — Ульяновск на трассе М-5 нельзя будет ездить грузовикам массой более 59 тонн. Это ограничение продлится до 30 декабря 2020 года.

Кроме того, на мостах через реку Крымзу в районе Сызрани, через овраг в Красноярском районе и через реку Черную на подъезде к Оренбургу ограничат движение грузового транспорта массой более 30 тонн. А вот по мостам через реки Малый Тирешек и Большой Тирешек на подъезде к Ульяновску запретят ездить грузовикам массой более 25 тонн. Срок действия этих ограничений — до 30 декабря 2021 года.

Еще один запрет на движение будет введен на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. До 2024 года нельзя будет ездить грузовикам массой свыше 20 тонн по мосту через реку Чапаевку в Волжском районе. Максимальная скорость движения там составит 60 км/ч. Все эти ограничения вводятся в соответствии с графиками ремонта данных участков дорог.