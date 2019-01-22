Дороги Самары сковали 9-балльные пробки
Утро вторника, 22 января, началось для жителей Самары огромными пробками, которые оцениваются уже в 9 баллов. Движение встало почти на всех улицах города. Согласно Яндекс.Картам, заторы наблюдаются на улицах Алма-Атинской, Победы, Дыбенко, 22 Партсъезда, Вольской, Советской Армии, проспекте Кирова, Ново-Садовой, Солнечной, Московском шоссе, Авроры, Южном шоссе, Мичурина и т.д.
Осложняют движение несколько ДТП. Однако основной причиной транспортного коллапса автомобилисты называют снег, который начался вчера вечером и шел ночью. Из-за серьезных пробок многие горожане опоздали сегодня на работу или учебу. К слову, вечером в понедельник, 21 января, ситуация в городе была не лучше. Тогда дороги тоже сковали 9-балльные пробки.
Колесо не вертится, дороги замело: можно ли Самару считать городом-курортом зимой?