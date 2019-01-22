Дороги Самары сковали 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-22T08:38:37+03:00

В Самаре второй день подряд держатся 9-балльные пробки Фото: Яндекс.Карты

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Утро вторника, 22 января, началось для жителей Самары огромными пробками, которые оцениваются уже в 9 баллов. Движение встало почти на всех улицах города. Согласно Яндекс.Картам, заторы наблюдаются на улицах Алма-Атинской, Победы, Дыбенко, 22 Партсъезда, Вольской, Советской Армии, проспекте Кирова, Ново-Садовой, Солнечной, Московском шоссе, Авроры, Южном шоссе, Мичурина и т.д.

Осложняют движение несколько ДТП. Однако основной причиной транспортного коллапса автомобилисты называют снег, который начался вчера вечером и шел ночью. Из-за серьезных пробок многие горожане опоздали сегодня на работу или учебу. К слову, вечером в понедельник, 21 января, ситуация в городе была не лучше. Тогда дороги тоже сковали 9-балльные пробки.