2019-01-22T13:20:05+03:00
Общество

В Самаре отремонтируют участок дороги перед мостом на улице Главной

Из-за повреждения дорожного покрытия там постоянно образовываются заторы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Провести необходимые работы на проблемном участке должны до конца неделиПровести необходимые работы на проблемном участке должны до конца неделиФото: Яндекс.Карты
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В Самаре подлатают въезд на старый мост, который соединяет Самарский и Куйбышевский районы. В последнее время горожане стали жаловаться, что на дороге образовались различные повреждения, из-за которых и скорость, и время проезда снизились в разы.

- Если до Нового года даже в самую жуткую пробку проезд составлял 40 минут, то сейчас проводим в пробке больше часа. Интенсивность движения из-за нескольких небольших ямок резко снизилась, машины останавливаются перед ними и замедляют движение, - написали местные жители в Твиттере.

Горожане обратились с этой проблемой к главе Самары Елене Лапушкиной. Они попросили ее помочь в этой ситуации. Мэр уже отреагировала на жалобу. Елена Лапушкина заявила, что поручила провести ремонтные работы на этом участке до конца недели.

- Из-за погодных условий ремонт можно сделать только по временной схеме и поддерживать в зимний период, - отметила глава города.

Елена Лапушкина пообещала, что более качественный ремонт въезда на мост будет проведен весной этого года.

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