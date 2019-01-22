В Самарской области автобус сбил 15-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-22T13:32:04+03:00

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22 января на территории Волжского района региона произошло ДТП. На трассе "Самара - Бугуруслан" был сбит 15-летний мальчик. Ребенок попал под колеса автобуса.

- По предварительной версии сотрудников УГИБДД, за рулем автобуса находился 42-летний мужчина. Подросток вместе с братом переходили дорогу вне пешеходного перехода из-за стоящего спереди другого автобуса, с которого сами только что и сошли, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе областного ГУ МВД.

Полицейские отмечают, что пострадавший получил множественные ушибы и травму головы. Сейчас он госпитализирован. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.