В Самарской области женщина на «Рено» врезалась в фуру и попала в больницу

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-23T12:24:17+03:00

Легковушку занесло на дороге и она вылетела на «встречку»

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Во вторник, 22 января, около 8:10 на 27 км 530 м обводной дороги Самары в Волжском районе произошло ДТП с участием легковушки и грузового транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 37-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 «Урал», допустила занос и выехала на встречную полосу. После этого автомобилистка столкнулась с фурой МАН с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.