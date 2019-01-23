2019-01-23T18:52:23+03:00
Общество

Нас выживает плесень: жительница Самарской области попросила общественников помочь с текущей крышей

Женщина уже отчаялась выиграть в борьбе с управляющей компанией и замучилась спасать свою квартиру от потопа.
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "Гражданский патруль | Самара и Самарская область"Фото группы "Гражданский патруль | Самара и Самарская область"
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В городе Кинель Самарской области семью из собственной квартиры выселяет плесень. Уже несколько лет в 92 доме на улице Маяковского течет крыша. От регулярного потопа страдает не только подъезд, который протекает до первого этажа, но жители верхних этажей. Однако на эти проблемы коммунальщики просто закрываю глаза. Одна из жительниц этого дома, Наталья Сахарова, после неудачных переговоров с УК обратилась за помощью к общественникам.

Как рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль» на просьбы о ремонте крыжи, которыми женщина засыпает УК, коммунальщики отвечают издевками.

- В детской сырость, а мне в ответ: «Это, конечно, плохо». В подъезде вода течет до первого этажа, а мне отвечают: «Рассмотрим весной». Третий год подряд течет крыша дома, из-за этого я ежегодно вынуждена делать ремонт. В этом году в кухне повреждены стены, с потолка текло, обои хоть выжимай. Вся новая мебель вздулась и покрылась плесенью. Ущерб возмещают неуплатой квитанции в УК. Ремонт и мебель я должна восстанавливать за свой счёт. Сейчас январь, снег полностью сойдёт к апрелю. Как жить в таких условиях? – Передают слова женщины общественники. - Дети постоянно болеют, мы устали ежегодно восстанавливать свою квартиру после потопа.

В городе Кинель Самарской области уже три года течет крыша жилого дома .

Весны в этой семье ждут с ужасом. Активисты «Гражданского патруля» обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту неисполнения управляющей компанией своих обязанностей.

- Эта ситуация вызывает множество вопросов, и не только потому, что под угрозой здоровье детей. Странно, что за три года крышу не починили. Возникают сомнения в законности данных действий. Надеемся, что правоохранительные органы дадут нам ответ, - прокомментировал ситуацию активист Сергей Михайлов.

Кинель. Дом с протекающей крышей.

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